RTÜK’ten reklamları daha sıkı denetim kararı

RTÜK, 6112 sayılı Kanun kapsamında Türkiye’deki tüm radyo ve televizyonları düzenleyip denetlediğini hatırlattı.

Radyo ve televizyon yayınlarının içerikleri Üst Kurul Uzmanları tarafından “dikkatli ve kesintisiz” bir şekilde denetleniyor. Açıklamada, son zamanlarda ticari iletişim yayınlarının hem içerik hem de süre bakımından mevzuatı ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, 6112 sayılı Kanuna aykırı olan ticari iletişim yayınları konusunda basın açıklamaları ve ikili görüşmeler yoluyla uyarılarda bulunduk ama yayıncılarımız özen göstermedi.” denildi.

1 SAATTE EN FAZLA 12 DAKİKA REKLAM YAYINLANABİLİR

Yayınlarda 1 saatte en fazla 12 dakika reklam yayınlanabileceği vurgulanan açıklamada, bazı medya hizmet sağlayıcılarının bu süreyi aştığı ve hem rekabete hem de kurallara uyan diğer yayıncılara haksızlık yaptığı ifade edildi.

Reklam yayınlarında ses seviyesinin yükseltilmesi ve gizli reklam yapılması gibi ihlallerin de görüldüğü açıklamada, şöyle denildi: “Ürün yerleştirme uygulamaları da kanunun izin verdiği gibi yapılmıyor. Ürün yerleştirme uygulamalarında, medya hizmet sağlayıcıların bağımsızlığına karışıldığı, ürün veya hizmetlerin alınması veya kiralanması doğrudan önerildiği ve ürüne çok fazla önem verildiği tespit edildi. Bu tespitler üzerine Üst Kurulumuz, reklamlarla ilgili daha sıkı denetimlere başlama kararı verdi. Yukarıda sözü edilen temel kurallara uyulması tüm yayıncılarımızın yararına olur. Aksi takdirde 6112 sayılı Kanunun verdiği yaptırım yetkisini tereddüt etmeden kullanırız.”