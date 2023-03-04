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Lavrov’dan skandal sözler. Salondan hadi oradan sesi yükseldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un "Ukrayna'nın bize açtığı savaşı durdurmaya çalışıyoruz" sözleri gülüşmelere neden olurken, salondaki birinin ise 'Hadi oradan' dediği duyuldu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:51
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Rus bakan Lavrov’dan skandal sözler. Salondan hadi oradan sesi yükseldi

Lavrov’dan skandal sözler. Salondan hadi oradan sesi yükseldi
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İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmasının ardından Raisina Dialogue Konferansı'na katıldı. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Lavrov, Rusya'nın işgalinin haklı bir eylem olduğunu savundu. Bir katılımcının Lavrov'a 'Savaş Rusya'nın enerji stratejisini nasıl etkiledi ve Asya'ya yönelik bir ayrıcalık mı olacak?" sorusunu yöneltmesinin ardından Lavrov, verdiği cevapla alay konusu oldu. 'Ukrayna'nın işgalini 'Batı' başlattı. Ukrayna'nın bize açtığı savaşı durdurmaya çalışıyoruz" diyen Lavrov, salonda gülüşmelere neden olurken, salondaki birinin ise 'Hadi oradan' dediği duyuldu.


“AGİT ZİRVESİNDE TEYİT EDİLMİŞTİ”
Birçok konuda soruya kendi bakış açılarıyla cevap veren Lavrov, moderatörün Rusya ile NATO arasındaki gerilimin nedenlerinin neye dayandığıyla ilgili sorusuna ise "Buradaki (salondaki) kişilerin olup bitenlere dair bilgisi olan veya takip eden insanlar olduğunu varsayıyorum. Bu durumda bizim son 20 yılda endişelerimizin gerekçelerinin de anlaşılması gerekiyor. 1999'da, İstanbul'da yapılan AGİT zirvesinde, temel ilkesi güvenliğin bölünmezliği olan ve ülkelerin müttefiklerini seçme hakkı olmasına rağmen, hiçbir devletin kendi güvenliğini güçlendiremeyeceği şeklindeki en üst düzeyde bir siyasi deklarasyon imzalanmıştır. Cumhurbaşkanları ve başbakanlar tarafından imzalanan bu deklarasyonda bir başka önemli madde ise AGİT alanında baskın bir askeri rol üstlenilmemesidir. Bu maddeleri tekrar okursanız NATO'nun tüm bu taahhütleri ihlal ettiğini göreceksiniz. Tüm bu ilkeler 2010 yılında Astana'daki, AGİT zirvesinde teyit edilmişti" dedi.



"NATO'NUN GENİŞLEMESİNİ DURDURUP DURDURMAYACAKLARINI SORDUK"
Konuşmasının devamında bu süreçlerin ardından kendi güvenliklerini sorgulamaya başladıklarını vurgulayan Lavrov, "NATO'nun genişlemesini durdurup durdurmayacaklarını sorduk. Bunun sadece siyasi bir taahhüt olduğu karşılığını verdiler. Gözlerimizin içine baktılar ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantilerinin yalnızca NATO üyelerine verilebileceğini söylediler" diyerek bağlayıcılığı olan anlaşmanın NATO tarafından ihlal edildiğini savundu. Lavrov ayrıca Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik 2014 yılında imzalanan Minsk Anlaşmalarının da Batılı ülkeler tarafından defalarca ihlal edildiğini de ekledi.



"SAHADA KAZANILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"
Ukrayna'daki sorunun müzakerelerle çözülmesi gerektiğinin altını çizen Lavrov, Batılı ülkelerin buna karşı olduğunu da savunarak, "Herkes Rusya'nın ne zaman müzakerelere hazır olacağını soruyor. Batı ise sürekli olarak müzakerelerden önce savaşın (Ukrayna tarafından) sahada kazanılması gerektiğini söylüyor" diyerek Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu da ekledi. Konferansın moderatörü son sorusunda savaş nedeniyle enerji krizi yaşandığını hatırlatarak, Rusya'nın Hindistan'a gaz sevkiyatını sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna ise, "Rusya'nın enerji politikası, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere güvenilir ortakları hedef alacaktır" ifadelerini kullandı.

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