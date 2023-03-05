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Donetsk’te tahliyeler devam ediyor

Ukrayna yönetimi, çatışmaların şiddetlendiği Donetsk bölgesi, Bahmut kenti ve çevresinde tahliye emri verdi. Bölge köylerinden sivillerin tahliyeleri devam ediyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:06
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Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde tahliyeler devam ediyor

Donetsk’te tahliyeler devam ediyor
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Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut’ta çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna yönetimi, sivillerin tahliye edilmesi emrini verdi. Rus hava saldırısında sivil yerleşim yerlerinin de hasar gördüğü Lastochkyne kasabasından, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişiyi tahliye edildi. UNICEF Ukrayna temsilcileri ise doğudan trenle gelen Ukraynalı sivilleri karşıladı.

BAHMUT’TA SOKAK ÇATIŞMALARI

Bahmut kentinde sokak çatışmalarının yaşandığı ifade edildi. Bahmut Belediye Başkan Yardımcısı Oleksandr Marchenko, Rusya’nın henüz kenti ele geçiremediğini ifade ederek, “Tek amaçları insanları öldürmek ve Ukrayna halkına soykırım yapmaktır. Rusların kullandığı taktik kavrulmuş toprak taktiğidir. Bahmut'u yok etmek istiyorlar, şehri yok etmek istiyorlar ve açıkçası bunu neden yaptıklarını anlayamıyorum” dedi.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin Bahmut’u abluka altına alma girişimlerinin sürdüğünü duyurdu.

 

(Kaynak: DHA)

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