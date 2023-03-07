NATO onay sürecinde sona yaklaşıldığını açıkladı

(AA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Stoltenberg, bu hafta görüşmenin Brüksel'de yapılacağını, temmuzda imzalanan üçlü muhtıranın uygulamasına yoğunlaşacaklarını aktardı.

Stoltenberg, bugün de İsveç'i ziyaret edeceğini, Macaristan'dan bir heyetin kısa süre önce İsveç'e giderek bir rapor hazırladıklarını, bu raporda katılım protokollerine onay verilmesinin tavsiye edildiğini anlattı.

"Hala gitmemiz gereken bir miktar yol var ancak ilerleme kaydediyoruz." diyen Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO tarihindeki en hızlı katılım süreci içinde olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, 30 üye ülkeden Türkiye ve Macaristan'ın henüz katılımlara onay vermediğini anımsatarak "Macaristan meclisi bu ay sonuna doğru onaylama planını duyurdu. İsveç'e giden Macaristan heyeti de olumlu mesaj verdi. İlerleme kaydediyoruz ve Macaristan'ın da onayına yaklaşıyoruz." diye konuştu.

"NATO BATI BALKANLAR'IN İSTİKRARINI DESTEKLİYOR"

Jens Stoltenberg, Arnavutluk'un değerli bir müttefik olduğunu, NATO'nun misyonlarına katkı yaptığını, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğe katkı sağladığını, NATO'nun da Arnavutluk'un güvenliğine destek verdiğini söyledi.

Batı Balkanlar'ın NATO için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Kosova'daki KFOR barışı koruma misyonu ve Saraybosna ile Belgrad'daki ofislerimiz dahil olmak üzere NATO'nun bölgedeki mevcudiyetinin önemi hakkında mutabık kaldık. Ayrıca savunma kapasitelerini güçlendirmeleri için Bosna Hersek'e desteğimizi artırıyoruz.

Belgrad ile Priştine arasında AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog çerçevesinde elde edilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum. Gelecek haftalarda yapıcı çalışmaların yürütülmesini ümit ediyorum.

NATO Batı Balkanlar'ın istikrarı ve güvenliğini güçlü şekilde desteklemektedir. Bu konuda Arnavutluk'un desteğine de güvenebileceğimizi biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Begay da NATO'nun genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin gerekli olduğunu söyledi.

Batı Balkanlar'ın karmaşık güvenlik gelişmelerine sahne olduğunu kaydeden Begay, Rusya'nın NATO'nun yanı sıra Batı Balkanlar için de tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Begay, Kosova'nın kuzeyinde geçen aylarda yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, Sırbistan ile Kosova arasında diyaloğun devamından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kosova'nın Avrupa Atlantik ailesine entegrasyonu vizyonu bulunduğunu belirten Begay, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB planını olumlu bulduklarını, NATO'nun KFOR ile bölgedeki mevcudiyetinin başarı örneği olduğunu ifade etti.