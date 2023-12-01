Rus Cezaevi'nde ABD'li ajana Türk dayağı. Deniz piyadesi neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit'in haberine göre, cezaevinde yatan ancak ismini açıklanmayan bir Türk mahkum, Rusya'da casusluk yapan ABD'li mahkumu cezaevinin içinde dövdü. ABD’li eski deniz piyadesi Paul Whelan gözaltında sıyrık oluştu. Kavgayı cezaevi görevlileri büyümeden önledi.

Moskova’dan Fuad Safarov’un bildirdiğine göre, Rusya’ya bağlı Mordovya Cumhuriyeti’nde hapis yatan Whelan ile adı açıklanmayan Türk bir mahkûm arasında kavga çıktı.

Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) açıklamasında, “Türk mahkûm Whelan’ın yüzüne vurdu. Cezaevi görevlileri kavgayı hemen engelledi ve olaya karışan mahkûmları sağlık birimine götürdü. Whelan’ın muayenesi sırasında gözaltında bir sıyrık tespit edildi.” ifadelerine yer verildi.

Interfaks Ajansı’nın edindiği bilgiye göre Whelan, siyasi görüş farklılıkları nedeniyle bir Türk mahkum tarafından dövüldü ancak söz konusu Türk’ün ismi verilmedi. Haberde “Siyasi görüş farklılıklarının” detayı belirtilmedi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov ise müvekkilinin dövüldüğüne veya saldırıya uğradığına dair kendisinde herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. Konuyla ilgili olarak cezaevini aradığını belirten Jerebenkov, kendisine bilgi verilmediğini ifade etti.

Jerebenkov, “Cezaevinde her şey olabilir. Tam olarak nasıl bir saldırı yaşandığına dair bir bilgim yok. Bir tür yanlış anlaşılma da olmuş olabilir. Ama hemen söyleyeyim, diğer mahkûm için üzgünüm çünkü Paul subay ve 20 yıldır sporla uğraşıyor, sambo, judo ve karate biliyor. Askeri poliste, deniz piyadelerinde görev yaptı, dolayısıyla başına bir şey gelmesi zor.” dedi.

2018 yılında casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya’da tutuklanan Whelan, 2020 yılında 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski deniz piyadesi casusluk suçlamasını reddetmişti.

ABD ve Rusya zaman zaman birbirlerinin vatandaşlarını casusluk yaptıkları iddiasıyla tutukluyor, daha sonra bu kişileri takas amacıyla kullanıyor. Rus silah tüccarı Viktor Bout ve Rus pilot Konstantin Yaroşenko’nun geçen yıl ABD’li basketbol yıldızı Brittney Griner ve ABD’li eski deniz piyadesi Trevor Reed ile takas edildiği biliniyor.