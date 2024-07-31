Rus fenomen Tatiana Ozolina Türkiye'de hayatını kaybetmişti. Şok edici ayrıntı ortaya çıktı

Kazaya tanık olan kişinin anlattıklarına göre, kazada yaralanan Onur Obut’un Tatiana'ya çarptığı ve Rus fenomenin kaskında bulunan kameranın Obut tarafından kaza yerinden alınarak saklandığı öne sürülüyor.

Ünlü Rus Moto Vlogger Tatiana Ozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla'nın Milas ilçesinde başka bir motorla çarpışarak yaşamını yitirmişti.

TATİANA’NIN BAŞKA BİR MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Kazanın, birlikte seyahat eden 3 motosikletliden Rus Tatiana Ozolina’nın, önündeki tırı hatalı sollayıp, önünde seyreden Onur Obuk’un motosikletine arkadan çarpmasıyla meydana geldiği iddia edilmişti. Ve kaza bütün haber sitelerinde bu şekilde yer almış ve çarpmanın etkisiyle yaralanan Türk motovloger Onur Obut’un tedavisinin devam ettiği bilgisi bildirilmişti.

YENİ GÖRGÜ TANIĞININ ANLATTIKLARI OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİRECEK

Patronlar Dünyasında yer alan habere göre, kaza ve oluş sebebine ilişkin sabit iddiaların ardından, kazayı yerinde görmüş bir görgü tanığının, olayın seyrini değiştirecek anlatımlarını ortaya çıkardı. Bu görgü tanığı, hayatını kaybeden Rus Tatiana’nın Obut’a değil, Obut’un Tatiana’nın motoruna arkadan çarptığı ve Tatiana’nın kaskında takılı olan kamerayı, “Kamera benim” diyerek yanına aldığı iddialarında bulundu.

“TATİANA’NIN ÖLÜMÜ ŞAİBELİ”

“Motohydro” adlı YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, görgü tanığının anlattıklarıyla ilgili Instagram yazışmaları paylaşıldı.

Karşılıklı yazışmalarda, şu ifadeler kullanıldı:

“Tatiana’nın ölümü şaibeli bir konu. Olay gerçekleştikten sonra Alex’in ifadesine göre Onur, Tatiana'nın motorunun arkasına çıkıyor. Fakat Onur ifadesinde onun Tatiana'ya arkadan çarptığını söylüyor. Bu bence gerçeği yansıtmıyor. Tatiana'nın motoru arkadan, Onur’un motoru ise önden darbe almış. Olay anında bir arkadaşımız kazayı görüyor. Onur ve Alex’in dışında bu kazayı gözleri ile gören bir tanık var. Bu tanıkla bire bir görüşüldü. Tanığın iddiaları doğru ise Onur, kötü niyetli bir şey yapmış. Ben Onur’un bilerek Tatiana’ya çarptığını düşünmüyorum. Kimse böyle bir şeyi bilerek yapmaz. Ben Onur’un olayı örtmeye çalıştığını düşünüyorum. Arkadaşımız Tatiana'nın kamerasını buluyor, fakat Onur, kamera benim diyerek kamerayı görgü tanığından alıyor. Bu arkadaşımız Onur ve arkadaşlarından korktuğu için bu güne kadar ifadeye gitmemiş. Bizle konuştuktan sonra ifade vermeye karar verdi.”

ONUR OBUT, TATİANA'NIN KENDİSİNE ÇARPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Hastanedeki tedavisi ve ifade işleminin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Onur Obut ise ifadesinde, sosyal medyadan uzun süredir tanıştıkları Tatiana Ozolina ve Rus uyruklu S.K'yi Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini söylemişti.

Obut, İstanbul'da başlayan seyahatleri sırasında Milas ilçe sınırlarına girdiklerinde geride kalan S.K'yi beklemek için yavaşladığını ve o sırada arkadan gelen Tatiana Ozolina'nın kendisine çarparak savrulduğu öne sürmüştü.

GÖRGÜ TANIĞININ HENÜZ İFADESİ ALINMADI

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise sosyal medyada yer alan iddiaların araştırıldığını, video da bahsedilen görgü tanığının henüz ifade için emniyete gelmediği bilgisini verdi.

MUĞLA'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın cenazesi ise özel bir şirket aracılığıyla uçakla ülkesine gönderilmişti.

TATİANA İVANOVNA OZOLİNA

MotoTanya adıyla tanınan Rus motosiklet sürücüsü Tatiana Ivanovna Ozolina, sosyal medya hesaplarında gezip gördüğü ülkeleri paylaştığı içeriklerle biliniyordu. Rusya'da oldukça popüler olan Ozolina, özellikle YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. 23 Temmuz 2024 Salı günü, Muğla Milas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ozolina'ya Türkiye'deki gezisinde, kendisi gibi motosiklet sürücüsü ve fenomen olan Onur Obut eşlik ediyordu. Obut, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve daha sonra taburcu edilmişti.