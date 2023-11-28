Kirillov, bu kimyasal silahların sadece bir ülkede üretildiğini söyledi.

17 kez tespit edildi

Kirillov, 3.Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullandığını öne sürdü. Kirillov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon esnasında gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah bileşenlerini kullandığı 17 kez tespit edildi. Bu, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.” dedi.

Kimyasal silahların kaynağı

Kirillov, Ukrayna ordusunun kullandığı kimyasal silahların pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiğini belirtti. Kirillov, bu ülkenin adını vermedi ancak Rusya’nın daha önce de ABD’yi kimyasal silah üretmekle suçladığı biliniyor.