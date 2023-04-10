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Rus milyarder Abramoviç depoyu 15 Milyona fulledi

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Bermuda Adaları bayraklı yatı Marmaris'e yanaştı, 15 milyon liralık yakıt aldı

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:49
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Rus mil.arder Roman Abramoviç yatının deposunu 15 milyona fulledi

Rus milyarder Abramoviç depoyu 15 Milyona fulledi
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Rus milyarderin yatı Marmaris'te...15 milyon liralık yakıt aldı. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Marmaris Limanı'na yanaştı. Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlandı.İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 700 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali, denizden ikmal gemisiyle gerçekleştirildi.Yakıt ikmali için yaklaşık 15 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

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