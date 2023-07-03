Rus Savunma Bakanı isyanla ilgili ilk kez konuştu

NTV’de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine yönelik silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.



Bu isyanı "ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi" ve "kışkırtıcı eylem" olarak nitelendiren Şoygu, "Bu tür planlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin yemin ettiği değerlere ve askeri görevine sadakat göstermesi nedeniyle başarısız oldu. Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi. Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." şeklinde konuştu.



Bakan Şoygu, bu nedenle tüm askerlere minnettar olduğunu dile getirdi.