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Taksicinin attığı mesajla şoke oldu. Rus turiste skandal teklif

İstanbul'a gelen Rus turist Veronika Makhno, bindiği takside telefonunu unuttu. Otel yetkilerinin yardımıyla taksiciye mesaj atan Makhno, taksicinin 100 dolar karşılığında telefonu getirme teklifiyle şaşkına döndü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 03:40
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Rus turiste skandal teklif. Taksicinin attığı mesajla şoke oldu

Taksicinin attığı mesajla şoke oldu. Rus turiste skandal teklif
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Rusya'dan Türkiye uçağına binerek önceki gün saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inen Rus uyruklu Veronika Makhno (22) ve arkadaşı Sabina Magomedova (23), telefon uygulaması üzerinden taksi çağırdı. Bir süre sonra gelen 34 TAC 63 plakalı taksiye binen turist iki genç kız, Beyoğlu Galata’da konaklayacakları otele geldi. Burada yolculuk ücretini taksiciye ödedikten sonra araçtan inerek otele giriş yapan iki genç kız, resepsiyonda görüşmeye başladı. O esnada turist kızlardan Makhno, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu takside unuttuğunu fark etti.

Rus turiste skandal teklif! İstanbul'da taksicinin attığı mesajla şoke oldu: 100 dolar karşılığında... - Resim : 1

TAKSİCİ TELEFONU GERİ GETİRMEK İÇİN 100 DOLAR İSTEDİ

İHA’nın haberine göre; otel sahibi Erdem Elmaslar’a durumu anlatan turist kız, taksiciye ulaşmak için yardım istedi. Bunun üzerine İstanbul Taksiciler Esnafı Odasına ulaşan Elmaslar, taksinin plakasını vererek sürücünün cep telefonu numarasını öğrendi. Ardından da sürücüyü arayan Elmaslar, turist kızın telefonunu takside unuttuğunu ve otele getirip teslim etmesini istedi. Ancak taksici Elmaslar’a, akşam saatlerine bir müşterisini Edirne’ye götüreceğini ve bu yüzden de telefonu teslim edemeyeceğini söyledi. Elmaslar’ın Edirne’de arkadaşı olduğunu ve telefonu ona teslim etmesini belirtmesi üzerine taksici, gidip gitmeyeceğinin belli olmadığını ve Beylikdüzü’nde olduğunu öne sürdü. Görüşmelerin ardından taksici, bir daha çağrılara cevap vermedi.

Rus turiste skandal teklif! İstanbul'da taksicinin attığı mesajla şoke oldu: 100 dolar karşılığında... - Resim : 2

“BİZİM İŞİMİZ DEĞİL, İLGİLENMEYİZ” DİYEREK ŞİKAYETİ ALMADIKLARI İDDİASI

Bunun üzerine turist kız Makhno, taksiciye mesajlaşma uygulaması üzerinden yazarak telefonunu getirmesini istedi. Taksici ise genç kıza telefonunun fotoğrafını göndererek, bulunduğu yerden otele gelmek için yakıt harcayacağını ve müşteri almadan boş şekilde geleceğini söyledi. Bir süre genç kızla mesajlaşan taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi. Genç kız ücreti bin 900 Türk lirası olarak ödemeyi kabul etti ancak taksici ortalıktan kayboldu. Yaşananların ardından otel yetkilileri bir kez daha İstanbul Taksiciler Esnafı Odası’nı arayarak durumu anlattı. Oda yetkilileri ise iddiaya göre Erdem Elmaslar’a, “Bizim işimiz değil, ilgilenmeyiz” diyerek şikayeti almadı. Daha sonra İBB Çözüm Merkezini arayan Elmaslar, taksicinin turist kızdan unuttuğu telefonu karşılığında 100 dolar istediğini anlattı. Ancak İBB Çözüm Merkezi yetkilileri de, olayın kendilerini ilgilendirmediğini ve emniyete gidip şikayette bulunmaları gerektiğini söylediği iddia edildi.

Rus turiste skandal teklif! İstanbul'da taksicinin attığı mesajla şoke oldu: 100 dolar karşılığında... - Resim : 3

“2 GÜN GEÇTİ VE ŞOFÖRLE İRTİBAT KURAMIYORUZ. TELEFONUM HALA YOK”

Yaşadığı olayı anlatan Veronika Makhno, “Adım Veronika, 9 Ocak tarihinde İstanbul’a geldim. Uygulama üzerinden taksi çağırdım. 34 TAC 63 plakalı taksiye bindim. Maalesef cep telefonumu araçta unuttum. Şoförle telefonda görüşüldü. O, telefonumu geri vermesi için 100 dolar istedi. Başka çözüm yollarını da kabul etmedi. 2 gün geçti ve şoförle irtibat kuramıyoruz. Telefonum hala yok” diyerek yardım istedi.

RUS TURİST ÜLKEDEN AYRILMADAN TELEFONUNA KAVUŞMAK İSTİYOR

Yaşananlar karşısında çaresiz kalan otel yetkilileri, Rus kızın 15 Ocak tarihinde otel konaklaması bittiği için gitmek zorunda olduğunu ve turistik gezileri süresince mega kentin tarihi yerlerini fotoğraflama yapamadığı içim mağdur olduğunu söyledi. Öte yandan emniyete ulaşarak olayı anlatan otel sahibi Erdem Elmaslar’ın numarasını aktardığı taksicinin, polis tarafından telefon üzerinden arandığı ancak çağrılara cevap vermediği bilgisine ulaşıldı.

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