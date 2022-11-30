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Rus ve Çin uçakları yasak bölgeye girdi

Güney Kore, 2 Çin ve 6 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini aktardı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:15
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Rus ve Çin uçakları hakkında Güney Koreden çarpıcı uyarı

Rus ve Çin uçakları yasak bölgeye girdi
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Yonhap'ın haberine göre, 4 Rus "Tu-95" bombardıman uçağı ile 2 Rus "Su-35" savaş uçağı, ülkenin hava sahasına Seul'ün kontrolündeki Ulleung Adası'ndan ve 2 Çin "H-6" bombardıman uçağı da güneydeki Leo Adacığı yakınlarından giriş yaptı.

Yetkililer, savaş uçaklarının KADIZ üzerinden uçtuğunu ancak Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediğini söyledi.

Uzmanlar, iki ülkenin ortak hava tatbikatı düzenlediğinin göründüğünü ifade etti.

Yetkililer, Rus ve Çin uçaklarının KADIZ'a girmesi üzerine F-15K savaş uçakları dahil askeri uçakların, istenmeyen bir durum ihtimaline karşı bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu.

POTANSİYEL TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (KADIZ) genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor. (AA)

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