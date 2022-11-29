Dünya Kupası'nda Min Son'a büyük ayıp: Ağlarken yanına gidip fotoğraf çektirdiler

Katar'daki Dünya Kupası'nda Gana, Güney Kore'yi 3-2 yendi.
Maçtan sonra Güney Koreli futbolcuların bazılarının göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Bunlardan biri de İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen Heung Min Son'du.
Gana teknik ekibinden bir kişi, maç sonunda Heung Min Son ağlarken yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Son'un durumunu umursamayan Ganalılar, yıldız oyuncunun yanına gelip poz verdi. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
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