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Dünya Kupası'nda Min Son'a büyük ayıp: Ağlarken yanına gidip fotoğraf çektirdiler

Dünya Kupası'nda Güney Koreli oyuncu Heung Min-Son'a tepki çeken bir hareket yapıldı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:46
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Ağlarken yanına gidip fotoğraf çektirdiler. Dünya Kupası'nda Min Son'a büyük ayıp

Dünya Kupası'nda Min Son'a büyük ayıp: Ağlarken yanına gidip fotoğraf çektirdiler
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Gana, Güney Kore'yi 3-2 yendi.

Maçtan sonra Güney Koreli futbolcuların bazılarının göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Bunlardan biri de İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen Heung Min Son'du.

Gana teknik ekibinden bir kişi, maç sonunda Heung Min Son ağlarken yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Son'un durumunu umursamayan Ganalılar, yıldız oyuncunun yanına gelip poz verdi. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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