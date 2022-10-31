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Güney Koreli şarkıcı Cadılar Bayramında çıkan izdihamda ezilerek 24 yaşında hayatını kaybetti

Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han, Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ezilerek 24 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının cenaze töreni 1 Kasım'da gerçekleşecek

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:27
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Güney Koreli tanınmış şarkıcı Cadılar Bayramında çıkan izdihamda ezilerek hayatını kaybetti

Güney Koreli şarkıcı Cadılar Bayramında çıkan izdihamda ezilerek 24 yaşında hayatını kaybetti
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi ezilerek can verdi. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti. İzdihamda ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı

.

AJANSI ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Ji Han'ın ajansı 935 Entertainment yaptığı açıklamada oyuncunun ölümünü doğruladı: "Değerli ailemizin bir parçası olan aktör Lee Ji Han, yanımızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Ani trajik haberle derinden üzülen hayatta kalan ailesine ve Lee'yi seven ve ölümünün yasını tutanlara en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Her zaman kocaman bir gülümsemesi olan ve insanları enerjiyle karşılayan Lee'yi hala hatırlıyoruz. Parlak ve saf bir insandı ve onu bir daha görmeyeceğimize inanamayız."

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