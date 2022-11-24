Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ikinci salvo. ABD’ye havlayan köpek demişti

Kim Yo-Jong Pyongyang'ın devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

“ABD’NİN SADIK KÖPEĞİ”

Yo-Jong, açıklamasında, “ABD ve Güney Kore kendi bağımsız yaptırımlarını gündeme aldılar. Seul yönetimi Washington’u takip ediyor. ABD’nin sadık köpeği ve yancısı oldular” dedi.

“NASIL YAŞAYACAKLARINI BİLMİYORLAR”

Yong ayrıca, “Mevcut tehlikeli durumdan 'yaptırımlar' yoluyla kurtulabileceklerini sanıyorlarsa gerçekten aptal olmalılar, çünkü barış ve rahatlık içinde nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar” dedi.