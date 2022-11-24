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Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ikinci salvo. ABD’ye havlayan köpek demişti

Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore’yi ABD’nin sadık köpeği olmakla suçladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:21
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ABD’ye havlayan köpek diyen Kim Yo-Jong’dan ikinci salvo: ABD’nin sadık köpeği

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ikinci salvo. ABD’ye havlayan köpek demişti
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Kim Yo-Jong Pyongyang'ın devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

“ABD’NİN SADIK KÖPEĞİ”
Yo-Jong, açıklamasında, “ABD ve Güney Kore kendi bağımsız yaptırımlarını gündeme aldılar. Seul yönetimi Washington’u takip ediyor. ABD’nin sadık köpeği ve yancısı oldular” dedi.

“NASIL YAŞAYACAKLARINI BİLMİYORLAR”
Yong ayrıca, “Mevcut tehlikeli durumdan 'yaptırımlar' yoluyla kurtulabileceklerini sanıyorlarsa gerçekten aptal olmalılar, çünkü barış ve rahatlık içinde nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar” dedi.

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yerli milli
24.11.2022 16:36
Baba öldüğünde oğul geçiyor, oğul öldüğünde torun başa geçiyor. Halk ise yokluk içinde. Her şey yasak. Patlat birkaç devrim şarkısı. Ardından birkaç kez amerikaya küfret. Tezgahı iyi kurmuşlar.  
 
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