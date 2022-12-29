Ruslar'dan Ukrayna'ya büyük füze saldırısı. 16 füze havada imha edildi

Ukrayna, Rusya'nın yeni bir füze saldırısı düzenlediğini bildirirken, birçok kentte yetkililerin "gelen füzeleri vuran hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını" söylediği patlamalar duyuldu.

Başkanlık ofisi danışmanı Oleksiy Arestovych Facebook'ta, birkaç dalga halinde yüzden fazla füzenin geldiğini ve ülke genelinde hava saldırısı alarmlarının duyulduğunu yazdı.

Odesa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde enerji altyapısındaki olası hasarı en aza indirmeyi amaçlayan elektrik kesintileri ilan edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da olası elektrik kesintileri konusunda uyarıda bulundu ve bölge sakinlerinden telefonlarını şarj etmelerini istedi.

Kiev şehri askeri yönetimi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Darnitski bölgesindeki iki özel mülk, düşen füzelerin parçaları nedeniyle hasar gördü" dedi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şehrin %90'ının elektriksiz olduğunu ve elektrikli toplu taşıma araçlarının çalışmadığını söyledi.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova da sosyal medya hesabından füze saldırısına ait görüntüleri paylaştı.