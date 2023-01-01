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Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 04:31
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Ukraynanın başkentinde patlama sesleri

Kiev'de patlama sesleri duyuldu
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Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.

Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı. (AA)

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