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ABD basını NATO'nun Ukrayna'yı barışa zorlayabileceğini iddia etti

ABD basınında yer alan iddiaya göre, NATO Zelenski'yi Rusya ile barış yapmaya zorlayabilir.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:15
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NATO'nun Ukrayna'yı barışa zorlayabileceği iddiası ABD basını tarafında iddia edildi

ABD basını NATO'nun Ukrayna'yı barışa zorlayabileceğini iddia etti
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CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Nick Paton Walsh, NATO’nun silah tedariki nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’i Rusya ile barış anlaşması yapmaya zorlayabileceğini yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Walsh’ın kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik ittifakı'nın liderliğinin soğukkanlılığını yitirmesi halinde Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayabileceği belirtildi.

SİLAH TEDARİKİ VURGUSU

Walsh, “NATO'nun silah tedariki nedeni ile sabrı tükenebilir. Bu, (İttifakı) uzun vadeli güvenlik pahasına ekonomik elverişlilik aramaya ve Kiev’in zararlı çıkacağı barış için ısrar etmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon sonrasında ABD ve müttefikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat sevk etti. Moskova birçok kez Batı’nın çatışmayı uzatma çabasında olduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki yabancı yapım mühimmat depolarının Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

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