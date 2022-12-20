20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Rüştü Reçber'den flaş açıklama. ''TFF'deki görevimden istifa ettim''

Rüştü Reçber'den flaş açıklama. ''TFF'deki görevimden istifa ettim''

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:02
Takip Et

Rüştü Reçber TFF'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Rüştü Reçber'den flaş açıklama. ''TFF'deki görevimden istifa ettim''
+
Aa
-

Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamamlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir." cevabını verdi.

Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı." şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
5
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
6
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Savunma Sanayii İcra Komitesi füzeler ve fırkateynler için seri üretim kararı
﻿Savunma Sanayii İcra Komitesi füzeler ve fırkateynler için seri üretim kararı
﻿Savunma Sanayii İcra Komitesi füzeler ve fırkateynler için seri üretim kararı
﻿Japon mahkemesinden çarpıcı nükleer reaktör kararı
﻿Japon mahkemesinden çarpıcı nükleer reaktör kararı
﻿Japon mahkemesinden çarpıcı nükleer reaktör kararı
﻿Joe Biden'dan bir ilk
﻿Joe Biden'dan bir ilk
﻿Joe Biden'dan bir ilk
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.