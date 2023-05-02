Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı! "Bugün önemli bir gündü"

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Reçber oy kullanırken poz da verdi.

Işıl Reçber paylaşımında ise "Bugün önemli bir gündü! Vatandaşlık görevimi yerine getirip güzel Türkiyem için oy kullandım. Londra'da biraz erken başlıyor ve 29 Nisan -7 Mayıs arası devam ediyor. Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Her nerede olursak olalım tek bir vatanımız var…" dedi.