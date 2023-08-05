Rüşvet parasını pencereden halka dağıttı

Brezilya’nın Candido Mendes adlı şehrinde yerel meclis üyesi Sabaha Filho, belediye başkanının kendisine rüşvet verdiğini söyleyerek 300 bin Brezilya realini (1 milyon 663 bin 127 TL) pencereden atarak halka dağıttı.

KAYNAK: İHA
Rüşvet parasını pencereden halka dağıttı

Maranhao eyaletinde yer alan Candido Mendes kentinde belediye meclisi üyesi Sababa Filho, şehrin Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus'un kendisine istifa etmesi için 300 bin Brezilya reali (1 milyon 663 bin 127 TL) rüşvet verdiğini açıkladı. Daha sonra çantasından çıkardığı banknotları belediye binasının penceresinden atarak halka dağıtan Filho’nun bu hamlesi çevredeki vatandaşların büyük ilgisine neden oldu. Meclis üyesi Sababa Filho yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Rocha de Jesus’un kendisinin yerine yandaşı olan başka birini getirmeyi planladığını ve hayatının tehlikede olduğunu ifade ederken kendisine rüşvet olarak verildiğini söylediği paraları pencereden atmadan önce ise “Bu para halkındır” dedi. Sababa Filho ayrıca olay sonrası emniyete giderek resmi şikâyette bulundu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise belediye binasından banknotları atıldığı ve pencerenin önünde toplanan vatandaşların kargaşa içinde atılan paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü.

“SİYASİ GÖSTERİ”

Olay sonrası basına konuşan Candido Mendes Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus ise meclis üyesi Filho’nun iddialarını yalanlayarak yaşananları siyasi gösteri olarak nitelendirdi. Duruma öfkelendiğini ifade eden Rocha de Jesus, iftira ve karalama suçları nedeniyle Filho’dan şikayetçi olacağını açıkladı.

dfgdfhgfjhlkjsli.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Tam 68 tanesini vücuduna yapıştırdı ağırlıktan yürüyemeyince yakalandı Dünya
Tam 68 tanesini vücuduna yapıştırdı ağırlıktan yürüyemeyince yakalandı
Venezuela lideri: Trump beni öldürmeye çalıştı Dünya
Venezuela lideri: Trump beni öldürmeye çalıştı
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu
Herkesin adak adadığı türbe Çanakkale şehidinin çıktı Güncel
Herkesin adak adadığı türbe Çanakkale şehidinin çıktı
"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu Güncel
"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu
Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü Magazin
Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü
Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz Güncel
Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz