Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünde başarısız oldu

Rusya, ABD ile Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusundaki arabuluculuk rolünde başarısız olduğunu söyledi.

Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünde başarısız oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Karabağ bölgesinde Laçın Koridoru'ndaki duruma değinen Zaharova, söz konusu durumun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020'de imzaladığı üçlü bildiri doğrultusunda çözülmesi için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

Zaharova, "Ermenistan'ın bu duruma karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin bulunmasına katkı sağlamasının önemli olduğunu" vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanlarının başkent Moskova'da görüşmesi ihtimaliyle ilgili soru üzerine Zaharova, "Görüşme konusunda mutabakata varıldı. Görüşme tarihi ileride duyurulacak." ifadesini kullandı.

"WASHİNGTON VE PARİS'İN GİRİŞİMLERİ SİYASET VE KONJONKTÜRE DAYALI"

Zaharova, Batılı ülkelerin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusundaki pozisyonlarını da değerlendirerek "Fransa başta Avrupa Birliği (AB) ile ABD temsilcileri, Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesi konusunda 'dürüst arabulucu' rolü için başvuruda bulunmuştu. Mevcut duruma bakılacaksa bunlar, bu konuda başarısız oldu." dedi.

Söz konusu ülkelerin, Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasıyla ilgilenmediklerine işaret eden Zaharova, "Washington ve Paris'in gerçek girişimleri siyaset ve konjonktüre dayalı. Onların planlarında, bölgedeki halkların kaderiyle ilgili endişeler yer almıyor." şeklinde konuştu.

"SUDAN'DAKİ TARAFLARI İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ"

Sudan'daki duruma değinen Zaharova, buradaki çatışmalardan endişe duyduklarını dile getirerek "Çatışma taraflarını siyasi irade ve itidal göstermeye, ateşkes için de acilen adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

Zaharova, G7 ülkelerinin Rusya'ya ihracatı yasaklama girişimlerine ilişkin ise "yeni yaptırımların uygulanması durumunda buna gerekli yanıtı vereceklerini" vurguladı.

Sözcü Zaharova, "Rusya'ya yönelik olası yeni kısıtlamalar, uluslararası ticaret alanında kabul görmüş ilkeleri baltalayacak. Bunun kayıpları ABD'yi rahatsız etmiyor çünkü bunlar öncelikle AB ülkelerini etkileyecek. Washington'da diğer ülkeleri düşünen mi var?" ifadelerini kullandı.

(AA)

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