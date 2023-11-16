Rusya, ABD ve İngiltere Gazze'deki insanlık dramına çekimser kaldı

15 üyeli BMGK'de Malta'nın sunduğu karar tasarısı ve 3 "çekimser" oya karşın 12 "evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama sonrasında açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Hamas'ın terör faaliyetlerini kınamamanın hiçbir gerekçesi olamaz. Hamas bu çatışmayı tetikledi." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Filistin halkının çektiği acı ve kaybı anlamanın mümkün olmadığını belirterek "Bu karar hayat kurtaracaktır. Daha fazla yoldan yardımın hızlı bir şekilde girebilmesi için ortaklaşa hareket etmemiz gerekiyor." vurgusunu yaptı.

"TERÖR FAALİYETLERİ KINANMADIĞI İÇİN..."

Kararda açık bir şekilde "Hamas'ın terör faaliyetlerini" kınanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Woodward, bu nedenle çekimser oy kullandıklarını aktardı.

Woodward, kararın BMGK'nin tek bir sesle konuşmasını sağladığı ve yardım ulaşımının önünü açtığı için önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Malta'nın sunduğu kararda çok büyük eksiklikler olduğunu ancak insani boyuta ağırlık verdiği için veto etmediklerini ifade etti.

Temel eksikliğin kararda acil ateşkes çağrısına yer verilmemesi olduğunu kaydeden Nebenzia, bunun en büyük öncelik olması gerektiğini söyledi.

Nebenzia, "Geçici aralar sadece askeri faaliyetlerin daha güçlü bir şekilde geri dönmesini sağlar." değerlendirmesini yaptı.