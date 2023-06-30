Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ‘ Karadeniz Tahıl Girişimi sona erse de ihracat devam edecek’

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin iptal edilmesi durumunda Rusya’nın tarım ürünleri ihracatına etkisi olmayacağını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ‘ Karadeniz Tahıl Girişimi sona erse de ihracat devam edecek’

Lavrov, “Gübre ve gıda ihracatımız kesintisiz sürüyor. Ortaklarımızın mağdur olmayacağına inanıyorum.” dedi.

Lavrov, tahıl girişiminde Ukrayna’nın tahıl ihracatının ticari bir boyut kazandığını belirterek, “tahılın yüzde 2,5’ten biraz daha fazlasının en fakir ülkelere gönderildiğini, anlaşmanın sonlandırılması halinde Rusya’nın, masrafları karşılayarak en fakir ülkelere benzer veya daha fazla miktarda tahılın bedava olarak sağlanacağını” kaydetti.

Lavrov, “Karadeniz anlaşmasını devam ettirmek isteyenlerin hangi gerekçeye sahip olduğunu bilmiyorum, çünkü Ukrayna tahılı söz konusu olduğunda bu anlaşma çoktan ticarileşti.” diye konuştu.

Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu’nun ulusal bir rota olduğunu vurgulayan Lavrov, bu rotanın büyük bölümünün Rusya kara suları içinde bulunduğunu, bu nedenle güvenliğinden sorumlu olduklarını ifade etti. Lavrov, bu rotanın imkanlarını artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Rusya’nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini de değerlendiren Lavrov, Rusya-Afrika zirvesinin hazırlıklarının son safhada olduğunu belirtti. “Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliği planlarına dair kapsamlı bir bildiri hazırlanıyor.” diyen Lavrov, Rus güvenlik şirketi Wagner'in Afrika'da faaliyet göstermesinin Afrika ülkelerinin şirketle imzaladığı anlaşmalara bağlı olduğunu dile getirdi. - AA

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