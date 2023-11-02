Rusya ile İsrail arasında derin çatlak. Netanyahu büyük şok yaşadı

Milliyet’te yer alan habere göre, özellikle ABD ve Batılı müttefiklerinin desteğini güçlü bir şekilde alan İsrail, Çin ve Rusya'nın Hamas saldırısını kınamasını bekledi. Ancak bu adım gerçekleşmedi. Rus lider Putin savaşın onuncu gününde ilk kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Oysa ki, Netanyahu Putin'i bir arkadaşı olarak tanımlıyordu ve yayımlanan anı kitabında Rus lideri övgülere boğduğu satırlar vardı.

PUTİN’DEN DARBE ÜSTÜNE DARBE YEDİ

Ekim ayının sonlarında Rusya'nın Hamas heyetini Moskova'da ağırlaması, İsrail için ikinci darbe oldu. Tel Aviv, Rusya'nın davetini 'içler acısı' olarak tanımladı ve Hamas heyetinin sınır dışı edilmesini istedi. Kremlin ise, aynı gün Gazze Şeridi'ni yöneten grubun temsilcilerinin ziyaretini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, geçen hafta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni bombardımana tutmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Lavrov, İsrail tarafından Gazze'nin bombalanmasının yüzyıllar olmasa da on yıllar sürecek bir felakete yol açma riski taşıdığını kaydetti. Haaretz gazetesi, Lavrov'un sözlerinin Rusya'dan bugüne kadar İsrail'e yönelik en eleştirel açıklama olduğu yorumunu yaptı.