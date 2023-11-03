Netanyahu itiraf etti. Kara harekatının bedeli ağır oldu

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetli şekilde devam ederken, iki taraf da ağır kayıplar veriyor. İsrail özellikle sivilleri hedef alırken, HAMAS’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam ile girdikleri çatışmalarda ise askeri kayıplar veriyorlar.

KARA OPERASYONU YAPIYORLAR

Bir yandan da kara operasyonuna hazırlanan İsrail ordusu, son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail güçleri, dünden beri ise kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

NETANYAHU’DAN İTİRAF: GAZZE'DE ACI KAYIPLARIMIZ VAR

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen son açıklama ise İsrail askerlerinin Gazze'de zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" ifadelerini kullandı.

HAMAS: BİR BİNADAKİ İSRAİL ASKERLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK

Hamas kanadından yapılan açıklamada ise "Düşman, Gazze Şeridi'nin derinliklerinde saldırgan bir kara operasyonu başlattı." ifadeleri yer aldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise Gazze'nin kuzeybatısında ilerleyen İsrail tanklarına saldırdıklarını ve aynı zamanda bir binanın içindeki İsrail askerlerini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

"İSRAİL KENTİN KUZEYİNİ, GÜNEYDEN AYIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazum, El Cezire'ye İsrail güçlerinin şu anda Salah al-Din Caddesi'nin ana caddesinde olduğunu belirtti. Bazum, "İşgal güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayırmaya çalışıyor" dedi.

İsrail ordusu, ağır kayıplar verdi. Ülkede büyük şok yaratan gelişmelerin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, son gelişmeleri aktardı. Hamas'ın elindeki esir sayısının 242'ye yükseldiğini belirten Hagari, "7 Ekim'den bu yana 332 askerimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.