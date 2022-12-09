9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan basketbolcu Griner ABD'ye ulaştı

Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan basketbolcu Griner ABD'ye ulaştı

Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ABD'ye ulaştı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:56
Takip Et

Rusya ile tutuklu takasında serbest bırakılan basketbolcu Griner ABD'ye ulaştı

Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan basketbolcu Griner ABD'ye ulaştı
+
Aa
-

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Griner'ı taşıyan uçak sabaha karşı Teksas eyaletine bağlı San Antonio Havalimanına iniş yaptı.

Griner'ın uçakta olduğu saatlerde ABD'nin serbest bıraktığı Viktor Bout'un da Moskova'ya vararak, ailesiyle kucaklaşması görüntülere yansıdı.

Griner, ABD ile Rusya arasında dün Abu Dabi Havalimanı'nda yapılan tutuklu takası kapsamında, Rus silah kaçakçısı Bout'a karşılık serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANMASI

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, şubat ayında Rusya'da üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.

Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu bazı tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'in yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya, Griner'in serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
6
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
7
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.