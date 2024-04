Kağıt sektöründe faaliyet gösterenlere rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bulunan duyuru kapsamında, güç ve dağıtım transformatörü sektöründe faaliyette bulunan bazı teşebbüslere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakerede bulunan Kurul, bu bulguları ciddi ve yeterli bulduğunu açıkladı.

Kurul, elektrik kontrol ve kumanda panosu sektöründe faaliyette bulunan 12 teşebbüse, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti suretiyle soruşturma açtığını duyurdu.

Soruşturma açılmasına karar verilen teşebbüsler şu şekilde:

"AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Aksan Elektrik İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti, Altınsoy Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Armtek Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, Atce Enerji Otomasyon ve Pano İmalat Taahhüt AŞ, ATS Elektrik Pano Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bab Mühendislik Elektrik İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti, Biçer Pano Metal İşleri ve Elektrik San. ve Tic. AŞ, Çağdaş Pano Elektrik AŞ, Etien Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Panobel Elektrik Gereçleri AŞ."

Ayrıca Kurul, atık kağıt geri dönüşümü sektöründe faaliyette bulunan 7 şirkete yönelik ihracat için gerekli belgenin verilmesinde beraber hareket ederek Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti maksadıyla verilen kararı, Ankara 14. İdare Mahkemesinin hükmü üzerine yeniden incelendi.

REKABET KURUMU NEDİR?

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994’te kabul edilen 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu olan kurumdur.

Kurumun, kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler için, başvuru üzerine veya resen araştırma, araştırma ve soruşturma yapmak; bu Kanunda yapılan düzenlemelerin hükümlerin ihlal edildiğinin tespitiyle, bu ihlallere son verilmesi suretiyle gerekli tedbirleri alıp bundan sorumlulara idari para cezaları uygulamak gibi yetkileri bulunmaktadır.

Kurum, Başkan Yardımcıları ve Baş Hukuk Müşavirini Başkanın teklifi üzerine atama yapma yetkisine de sahiptir.

Ayrıca, birleşme ve devralmalara izin vermek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek gibi unsurlarda yetkileri arasında yer alan maddeler arasında bulunuyor.