ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışında son gelişme. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk’ten bomba açıklama

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerinin satın alması gerekçe gösterilerek Eylül 2021'de F-35 programından resmen çıkartıldı.

Bu gelişmenin ardından hava kuvvetlerinin zafiyete uğramaması için ABD'den 40 adet Blok 70 F-16 almak istediğini, mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek amacıyla da 80 adet kit almak istediğini ABD'ye bildirdi. Fakat ABD yönetimi 2 yılı aşkın süredir Türkiye’nin talebi için bir adım atmıyor.

Amerika Beyaz Saray Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby’nin son basın toplantısında “Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kirby, bir gazetecinin sorusuna “F-16'ların satışı konusunda Amerikan kongresine ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusu ve satış takvimi konusunda net bir tarih veremem” diyerek ABD’nin Türkiye’ye hala F-16 satışında bir tarih vermediği ortaya çıktı.

Son gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Ardan Zentürk, medyada bazı haberlerde ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini aktaran haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Zentürk, “S400'leri aldık diye F35 programından çıkarılmamız büyük ama büyük bir yalandır” ifadelerini kullanarak “Amerika Birleşik Devletleri Türk Hava kuvvetlerini güçlendirme gibi bir kaygısı yok. Tam tersine bir kaygısı var, batırmaya çalışıyor.” dedi.

“MİLLİ MUHARİP UÇAĞA YATIRIM YAPIN”

“Michael Rubin denilen Siyonist birinin” 2010 yılında Pentagon adına “Türkiye F35 programından mutlaka çıkarılmalı” diye rapor hazırladığını söyleyen Zentürk, ABD’deki Türk karşıtı lobilerin F-16 satışını çok daha önceden engellediğini açıkladı.

Şu an da Milli Muharip Uçak olan KAAN’a yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Zentürk, şu ifadeleri kullandı:

Bütün harcamaları, bütün projeleri durdurun Milli Muharip Uçak KAAN’a yatırım yağın. Bağımsızlığımızın tek bir hedefi var, KAAN. bütün ıvır zıvır harcamaları durdurun ve bir an önce hızlandırın.