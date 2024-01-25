Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk Trump Başkan olursa Rusya’ya ve Avrupa’ya ne olacağını açıkladı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri ABD medyasında en çok konuşulan konu olarak gündemden düşmezken, uluslararası medya da konu üzerinde bir hayli duruyor.

Medya, FBI ve Beyaz Saray, bir kez daha aday olan ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın üzerine gitmeye başladı ve bazı eyaletlerde ön seçimlerde Trump’ın önde gelmesi bu baskıyı artırdı.

“ABD medyasının panik halde olduğunu” belirten Gazeteci Ardan Zentürk, siyasi hayatına son verdiklerine inandıkları Trump’ın ön seçimlerde başarı elde etmesinin bazı kesimlere “korku verdiğini” söyleyerek “Şu anda CNN başta olmak üzere işte Amerika'nın New York Times'ı da panik halde. “Adam geliyor yeniden tarih yazıyor” diyorlar. Çünkü bu kadar üzerine çullanılan, evi basılmış, evinde aramalar yapılmış bir adam olmasına rağmen şu anda Amerika'nın iki büyük partisinden biri olan Cumhuriyetçi Parti’de dün itibariyle artık tamamen başkan adayı oldu. Çünkü Trump, New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimi de büyük bir farkla kazandı.” dedi.

Trump’ın adaylığının Joe Biden’dan daha kesin olduğunu vurgulayan Zentürk, “Trump, New Hampshire’da yüzde 54,6 oy aldı ve karşısındaki Nikki Haley de yüzde 43 aldı.” ifadelerini kullandı.

“NEDEN TRUMP’A OY VERİYORSUNUZ”

Amerikan demokrasisinin sadece zenginler için olduğunu ve Trump’ın da zengin olduğunu dile getiren Zentürk, CNN’nin yaptığı anketten bahsetti ve şu ifadeleri kaydetti:

“CNN, Amerikan halkına vatandaşlara “niye Trump'a Oy veriyorsunuz” diye soruyor ve 62 yaşında bir Amerikalı kadın “ O (Donald Trump), Amerika'yı temsil ediyor. Para ve siyasi güç peşinde değil, zengin insan, paraya ihtiyacı yok siyaseti ise kendisi ve bir grup oligark için yapmıyor, Amerika için yapıyor, şöhrete ve servete doymuş bir adam. Bu yüzden onu seçiyoruz” diyor.

“Devlet rantının oligarşik kadrolar tarafından yenilip yutulduğu devletlerde bir miktar zengini seçmekte yarar vardır” diyen Zentürk, Amerikalıların Trump’ın Beyaz Saray’a girince hırsızlık yapmayacağını düşündüklerini aktardı.

TRUMP’A BASKI

Trump’a adaylarından baskı olduğunu söyleyen Zentürk, Haley ve Rodriguez’in açıklamalarını da ifade etti.

Trump’ın seçilmesi durumunda ABD’de kaos olacağını söyleyen Trump’ın rakibi Nikki Haley, “Trump, bir kaosun başkanıdır. Benim radikal sağla hiçbir alakam yok. Amerika bana sahip çıksın yoksa bu adam gelecek ve yeniden Amerika büyük bir kaosun içine girecek.” sözlerinin üzerine Biden'ın kampanyasının başdanışmanı Julie Chávez Rodriguez de “Trump bir kez daha cumhuriyetçi partiye el koydu bu aynı zamanda demokrasiye inançsızlık, seçim sonuçlarına saygısızlık, özgürlük düşmanı Maga hareketinin de Cumhuriyetçi Parti’ye el koymasıdır. Artık Kasım 2024 senaryosu bellidir. Trump hiçbir zaman yenemediği bir insanla yarışa giriyor o insan Joe Biden'dır.” karşılığını verdi.

Bunların ardından Nikki Hailey de bir açıklama yaparak “Joe Biden’ın yenebileceği tek cumhuriyetçi Donald Trump'tır” dedi.

“NE RUSYA KALIR NE DE AVRUPA”

Trump’ın seçime katılmasının önünün kesilmesi durumunda “Amerika'da 2024 seçiminin yapılıp yapılmayacağı bile bir soru işaretine döner” diyen Zentürk, Çin’in ve Rusya’nın Trump’ı beklediğini belirterek “Trump, Biden’ı yenerse ve 2024-2028 için yeniden Beyaz Saray'a yerleşirse bilin ki küresel sistemde büyük bir jeopolitik kırılma yaşanacaktır. Ne İsrail kalır ne Ukrayna kalır ne NATO kalır ne de Avrupa kalır.” ifadelerini kullandı.