Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya tarafından korkutucu açıklama geldi: “Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor” dedi.

Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Liderler Zirvesi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

ODA Tv’de yer alan habere göre, NATO zirvesinde elde edilen sonuçları beklediklerini belirten Medvedev, Ukrayna’nın muhtemelen hiçbir zaman NATO’ya kabul edilmeyeceğini savunurken, “İttifak’taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak” şeklinde konuştu.

‘ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIYOR’

Medvedev, Batı’nın “çıldırdığını” vurgulayarak, “Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sonuçların, Rusya için ifade ettiği anlamın da açık olduğunu kaydeden Medvedev, “Özel askeri operasyon aynı hedeflerle devam edecek. Bunlardan birisi de en başından beri ısrar ettiğimiz Kiev Nazi grubunun NATO üyeliğini reddetmesidir ve bu da imkansız. Dolayısıyla bu grubun tasfiye edilmesi gerekecek ki bu ise mümkün ve gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.

‘MİSKET BOMBASI’ İDDİALARI

Öte yandan, Ukrayna’nın Zaporojiya’daki Tokmak’a misket bombalarıyla saldırı gerçekleştirdiğine yönelik iddiayı da değerlendiren Medvedev, “Tokmak’a misket bombalarıyla saldırı yapıldığı rapor edildi. Öyleyse bu insani olmayan silahlardan oluşan cephaneliğimizi çıkarmanın zamanı geldi” dedi.

"NATO RUSYA İLE ÇATIŞMANIN PEŞİNDE DEĞİL, İÇİNDE"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

NATO’nun Litvanya’daki zirvede yayımladığı bildiride İttifak’ın Rusya ile çatışma peşinde olmadığının ifade edildiğini hatırlatan Zaharova, “Elbette, NATO Rusya ile çatışma peşinde değil. NATO buna sadece katılıyor” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’nın savaşta kazanmaması halinde NATO’ya üyeliğinin söz konusu olmayacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, “Üyelik söz konusu olmadığı zaman, başarısız zirve” ifadesine yer verdi.

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