Rusya, Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA
Rusya, Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı
Rus askerlerinin Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir apartmanı vurduğu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmaya 3 yıldır devam ediyor. Rus askerleri insansız hava aracıyla (İHA) gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı yerlerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisinden gelen açıklamada, Odessa şehrinde bir İHA'nın isabet ettiği binada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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"18 DAİRE YOK OLDU"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Rusya sivillere karşı savaşını sürdürüyor. Rusya, Harkov, Odessa ve Sumy bölgesindeki şehirlere Shahed insansız hava araçlarını kullanarak saldırı düzenledi. İHA'lardan biri Odessa'da bir apartmana isabet ederek 18 daireyi yok etti. Ortaklarımızdan daha fazla hava savunma sistemi yardımına ihtiyacımız var. Halkımızı Rus teröründen etkili bir şekilde korumak için Ukrayna hava kalkanının güçlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla hava savunma sistemi ve hava savunma füzesi hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

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