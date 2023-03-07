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Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişimi ile birlikte 90 Rus askeri ile 130 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 19:29
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Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
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Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle toplam 220 kişinin serbest kaldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda esir alınmış hayati tehlike altında bulunan 90 Rus askerinin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan döndüğü belirtildi.

Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova’ya nakledileceği aktarılan açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı kaydedildi.

UKRAYNA: 130 ASKERİMİZ SERBEST BIRAKILDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram hesabından Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimine ilişkin açıklama yaptı.

“Bir başka esir değişimi. 4’ü kadın asker 130 askerimizi geri getirmeyi başardık” diyen Yermak, bunların 87’sinin Mariupol’da esir alınan askerler olduğunu aktardı.

Yermak, 35 askerin de Bahmut ve Soledar bölgelerinden geri getirdiklerini anlatarak, “Bugün geri getirdiğimiz kişilerin çoğu ağır yaralı. Devlet Başkanımız Volodimir Zelenski’nin dediği gibi devlet onların her biriyle ilgilenmeli. Kahramanlarımızın her biri devletin kendisini önemsediğini hissetmeli” ifadesini kullandı.

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