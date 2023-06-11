Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan son esir takasında 189 asker evlerine döndü.

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

(İHA) Rusya ve Ukrayna arasında esir takasları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Ukraynalı 95 askerin Rusya’dan geri alındığını duyurdu.

Savaş esirlerinin evlerine dönmesi için 7 gün 24 saat boyunca çalışma yürüttüklerini belirten Yermak, "95 insanımızı evlerine geri getiriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, 'Herkesi geri getirme' görevini yerine getirmeye çalışıyoruz.

aw911639-01.jpg

7 gün 24 saat boyunca çalışan Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'na minnettarız" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 94 Rus askeri, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi.

aw911639-03.jpg

Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
Ukrayna taarruza kalkmıştı: Blagodatne ve Makarivka'nın kurtarıldı
Ukrayna taarruza kalkmıştı: Blagodatne ve Makarivka'nın kurtarıldı
Ukrayna Rusya’ya saldırı başlattı. Zelenskiy doğruladı
Zelenskiy duyurdu: Ukrayna karşı taarruza başladı
Ukrayna: Bahmut yönünde bin 400 metre ilerlemeyi başardık
Ukrayna: Bahmut yönünde bin 400 metre ilerlemeyi başardık
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Son Haberler
İsmail Yüksek 'Lig şaibeli' demişti. O sözlerine açıklık getirdi Spor
İsmail Yüksek 'Lig şaibeli' demişti. O sözlerine açıklık getirdi
Trabzon'da 188 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu Yaşam
Trabzon'da 188 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıklandı Spor
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıklandı
Arda Güler: Uzun süredir kupa kazanamıyorduk Spor
Arda Güler: Uzun süredir kupa kazanamıyorduk
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu Spor
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı Güncel
Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı