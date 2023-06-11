Ukrayna Rusya’ya saldırı başlattı. Zelenskiy doğruladı

2022 yılında Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı.

Kiev'in, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği toprakları geri almak için uzun zamandır bir karşı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilirken Zelenskiy'nin açıklaması iddiaları doğrular niteliğinde oldu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Zelenskiy, “Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor” ifadelerini kullanırken karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanının açıklamaları, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda çatışmaların tırmanmasının ve beklenen saldırının ilerleyişi hakkındaki spekülasyonların ardından geldi. Ukrayna birliklerinin doğuda Bahmut yakınlarında ve güneyde Zaporijya yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna ve Rusya birbirinin zıttı yönde iddialarda bulunuyor. Ukrayna ilerlediğini iddia ederken, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü ileri sürüyor.