Zelenskiy duyurdu: Ukrayna karşı taarruza başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’da karşı taarruz ve savunma eylemlerinin gerçekleştirilmekte olduğunu bildirdi.

Zelenskiy duyurdu: Ukrayna karşı taarruza başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

AA’nın aktardığına göre; görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Trudeau ile görüşme sonucunda ortak bildiri kabul ettiklerini belirterek, bildiride Kanada'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine desteğinin kaydedildiğini söyledi.

Savaş döneminde Ukrayna'nın NATO'ya üye olamayacağını dile getiren Zelenskiy, ancak Kanada'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebileceği belgeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Kanada tarafından el konulan Rus An-124 kargo uçağının Ukrayna'ya devredilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

“AYRINTILI OLARAK SÖYLEMEYECEĞİM”

Görüşmede Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu tartıştıklarına işaret eden Zelenskiy, “Ukrayna'da mayınların temizlenmesi konusunu tartıştık. Kanada zaten bize yardım ediyor. Bu işbirliğini nasıl arttırabileceğimizi ve daha fazla Ukrayna vatandaşının hayatını nasıl kurtarabileceğimizi belirledik.” dedi.

Ukrayna'nın planladığı karşı taarruza ilişkin bir soru üzerine Zelenskiy, “Ukrayna'da karşı taarruz ve savunma eylemleri gerçekleştiriliyor. Hangi aşamada olduğunu ayrıntılı olarak söylemeyeceğim. İnanıyorum ki hepimiz bunu kesinlikle hissedeceğiz.” dedi.

“8 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YARDIMDA BULUNDUK”

Trudeau da Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni askeri destek sağlayacaklarını belirterek, “1 milyar doları askeri yardım olmak üzere toplam 8 milyar dolardan fazla yardımda bulunduk.” diye konuştu.

Kanada'nın Ukraynalı pilotların Batı menşeli uçak eğitimi sürecine katılacağına dikkati çeken Trudeau, “Ayrıca Ukrayna hava sahasını korumak için sağlanan AlM-7 Sparrow füzelerine 287 adet daha ekleyeceğiz ve buna ek olarak 10 bin adet 155 mm’lik mermi sağlayacağız.” diye konuştu.

Trudeau, Kahovka barajının vurulması sonucu selden etkilenenlere destek için 10 milyon dolar tahsis edeceklerini duyurdu. (AA)

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