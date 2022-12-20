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Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 3 ölü, 1 yaralı

Rusya’da Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğal Gaz Boru Hattı’nın Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti sınırları içindeki kısmında meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:10
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Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 3 ölü, 1 yaralı

Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 3 ölü, 1 yaralı
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Rusya’da, Trans Sibirya Boru Hattı olarak da bilinen Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğalgaz Boru Hattı’nın Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti sınırları içindeki bölümünde patlama meydana geldi. Rus gazını, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşıyan doğal gaz boru hatlarından biri olan Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğalgaz Boru Hattı’ndaki patlamanın ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı yetkililer bölgeye sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucunda patlamanın şiddetiyle çıkan yangın kontrol altına alındı. Rus medyasının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Alevler, yerleşim noktalarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Gaz akışı durduruldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle boru hattının bir kısmının kapatıldığı ve gaz akışının onarımlar tamamlanana kadar durdurulduğu belirtildi.
Toplam uzunluğu 4 bin 500 kilometre olan Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğalgaz Boru Hattı 1982-1984 yılları arasında inşa edildi. Yaklaşık 32 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattında 2007’de 2 kez ayrı ayrı patlama meydana gelmişti. Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğalgaz Boru Hattı’nın Rusya bölümünde kalan kısım Rus petrol şirketi Gazprom, Ukrayna tarafı ise Ukrayna devlet petrol şirketi UkrTransGaz tarafından işletiliyor.

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