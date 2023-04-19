Rusya'dan '4 savaş uçağı vurduk' açıklaması

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya Hava Kuvvetleri Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Rusya'dan '4 savaş uçağı vurduk' açıklaması

(AA) Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 "Mig-29" ve 2 "Su-25" model savaş uçağını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk yönünde Artyömovsk'ta (Bahmut) Rus saldırı müfrezelerinin, bir gün içinde kuzeybatı, merkez ve güneybatı bölgelerinde üç mahalleyi kontrolü altına aldığını belirten Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin şehrin kuzey ve güney çevrelerini kapattığını ifade etti.

Konaşenkov, Artyömovsk şehrinin kuzeybatı ve orta kesimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı müfrezelerinin karşı saldırı girişimlerinin engellendiğini aktardı.

KONAŞENKOV RAKAMLARI AÇIKLADI

Rus Hava Kuvvetlerine ait uçakların bir gün içinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağı düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Novoukrainka ve Sergeyevka yerleşim birimi yakınlarında 2 Mig-29, Harkiv bölgesinde Dolgenkoye yerleşim birimi yakınlarında bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu dile getirdi.

Konaşenkov ayrıca, "Rus hava savunma sistemleri de Ugledar civarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağını vurdu." ifadesini kullandı.

Sözcü Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 411 uçak, 228 helikopter, 3 bin 776 insansız hava aracı, 415 hava savunma füze sistemi, 8 bin 732 tank ve zırhlı araç, 1089 çok namlulu roketatar, 4 bin 619 obüs ve hava topu, 9 bin 617 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı