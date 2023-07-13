Rusya'daki Wagner isyanın arkasında CIA mi vardı? Dünyaca ünlü gazete çok gizli görüşmeyi deşifre etti

New York Times ise ABD'nin Wagner isyanında taraf olmadığına dair Rusya'ya güvence verdiğini iddia etti.

Wagner, paralı asker grubu olarak bilinen ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren bir örgüt. Wagner lideri Prigojin, geçtiğimiz hafta askeri ve siyasi liderliğe karşı ayaklanmış, Rostov şehrini ele geçirmiş ve Moskova'ya yürümeye başlamıştı.

Bu gelişme dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, ABD istihbaratının Wagner isyanını önceden haber aldığı ancak müdahale etmediği öne sürülmüştü.

Ancak Wagner krizi, Belarus'un arabuluculuğu ile çözüldü. Moskova'ya 200 kilometre kala durdurulan Wagner birlikleri geri çekildi.

Krizin ardından pek çok soru işareti de beraberinde geldi. ABD ile Rusya arasında Wagner krizi sırasında bir temas kurulup kurulmadığı merak ediliyordu.

Rus basınından bu soruya yanıt geldi. TASS haber ajansı, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin'in ABD'li mevkidaşı William Burns ile telefonla görüştüğünü duyurdu.

New York Times da görüşmenin içeriği hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Gazete, Burns'ün Naryshkin'e ABD'nin Wagner isyanına karışmadığını ve Kremlin'e destek verdiğini söylediğini yazdı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Naryshkin de Burns'ün bu konuyu gündeme getirdiğini doğruladı.

Naryshkin, CIA Direktörü ile yaptığı görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığını belirtti.

Naryshkin, "Ukrayna ile ne yapacağımızı düşündük ve tartıştık" dedi. CIA ise Naryshkin'in açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.

"KANSERLE MÜCADELE EDEN PRİGOJİN'DEN SİLAHLI AYAKLANMA PLANI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Wagner Grubu'nun sahibi Yevgeny Prigojin'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı bir ayaklanma başlatmak için gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin CIA kaynaklarına dayandırdığı haberde, Prigojin'in geçen hafta Moskova'da düzenlenen toplantıda, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Wagner Grubu paralı askerlerine, ülkenin başkenti Bangui'yi ele geçirmek için saldırı emri verdiği belirtildi.

Haberde, Prigojin'in bu radikal kararının arkasında, mide kanseri teşhisi konulan ve tedavi gören bir adamın umutsuzluğu olabileceği ileri sürüldü.

Proekt adlı Rus araştırmacı gazetecilik sitesinin iddiasına göre, Prigojin'in eski çalışanları, işverenlerinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ve sağlık durumunun kötü olduğunu anlattılar.

Prigojin'in bir işçisi, Moskova'daki toplantının, hayatının sonuna yaklaşan bir adamın çaresizliğini yansıttığını söylerken, başka bir kaynak da Prigojin'in silahlı ayaklanma planının nedenini, "Midesi ve bağırsakları deşilmiş bir adam" diye açıkladı.

Öte yandan, Putin ile Prigojin arasında gerçekleşen gizli görüşmenin detayları hâlâ bilinmiyor. Gazete, görüşmeye Kremlin'in üst düzey yetkilileri ve Prigojin'in komutanlarından oluşan 35 kişinin katıldığını aktardı.