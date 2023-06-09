Türkiye ve BM arabuluculuğunda devam eden tahıl koridoru anlaşması müzakereleriyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya‘nın Türkiye büyükelçisi, Moskova’nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile istişarelerini sürdürdüğünü fakat anlaşmayı uzatmak için bir neden görmediklerini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve BM ara buluculuğunda Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus ablukasındaki limanlarından tahıl ihraç etmesine imkan veren tahıl koridoru anlaşmasını geçen yıl imzalamıştı.

Rusya anlaşmanın uzatılmasına itiraz ederse, anlaşma gelecek ay sona erecek.

"AMONYAK BORU HATTINDAKİ PATLAMA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK"

Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin de bugün bir açıklama yaparak Rusya ve Ukrayna arasındaki amonyak boru hattında yaşanan patlamanın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması görüşmeleri sırasında 'göz önünde bulundurulacağını' belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Haziran'da bir açıklama yaparak, "Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu Harkov bölgesi yakınlarında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu" demişti.

Bakanlık, "Bu terör eylemi sonucunda sivil halk arasında mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu kimselere tıbbi yardım sağlandı" ifadelerini kullandı.