Son Dakika... Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Son Dakika... Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum."

ekran-goruntusu-2023-05-17-171600.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması