Rusya’dan flaş Taliban kararı

Rusya, 2003 yılında terör örgütleri listesine eklediği Taliban hakkında flaş bir karar verdi. Moskova yönetimi, Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmayı planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Kremlin’e teklifte bulunacağını açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Kabulov, sürece olumlu baktığını belirterek, “Bu, Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kabulov, 2022'de Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu söylemişti.