Taliban Türkiye'den kaçak Afganlara vize kolaylığı istedi. Göç İdaresi heyetinin Talibanla görüşmesinde Türk bayrağı yer almadı

Kaynak: Haber Merkezi
Taliban Türkiye'den kaçak Afganlara vize kolaylığı istedi. Göç İdaresi heyetinin Talibanla görüşmesinde Türk bayrağı yer almadı

Türkiye Göç İdaresi Başkanı'nın Taliban ile görüşmesinde bir skandala imza atılarak Türk bayrağı konulmadı. Yetmiyormuş gibi Türkiye'deki kaçak Afganların geri gönderilmesinin konu alındığı toplantıda Afgan heyeti ikinci bir skandala daha imza atarak Afganlara vize kolaylığı istedi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve heyeti bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afganistan’ı ziyaret etti. Ziyarette birçok skandala imza atıldı.

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cenk Ünal da katıldığı görüşmelerde masadaki ana konu kaçak göçmenler konusu ve Türkiye'deki kaçak Afganların geri dönüş süreçleriydi.

Ancak görüşmeler sırasında çekilen masa fotoğrafında iki ülke arasındaki resmi görüşmede Türk bayrağının konulmaması dikkat çekti.

bayrakkrizi.jpg

Taliban heyetinin 2021 yılında Türkiye'ye gelişinde yapılan görüşmede Muttaki liderliğindeki Taliban heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Görüşme Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yapılmıştı. Görüşme sırasında Taliban resmen tanınmadığı için toplantıda sadece Türk bayrağı konulmuş, Afgan bayrağına da yer verilmemişti.

talibanbayrak1.jpg

KAÇAK AFGANLAR İSTANBUL'U MESKEN TUTTU

Türkiye'de kayıtlı 160 bin, kayıtsızlarla birlikte 2 milyona yakın kaçak Afganın bulunduğu belirtiliyor Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganlar özellikle İstanbul'un Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi gibi ilçelerde yaşıyor.

Çılız bir kesim çalışma hayatına katılırken çoğu kaçak Afganların uyuşturucu ticareti ile uğraştığı biliniyor. Kaçak Afganlar kendileri ile birlikte kurdukları ağ ile Türkiye'ye metamfetamin de sokuyor.

İlgili Haberler
Rıdvan Yılmaz yerle bir oldu
Son dakika... Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Bülent Uygun herkese ders verdi. Burak Yılmaz şaştı kaldı
Konut kredisinde yeni dönem: Bul adamı al parayı
Fenerbahçeli yıldız emekli oldu. Resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin hayali Rusya'da gerçek oldu. Mucizeyi başardılar
Son Haberler
Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca Gündem
Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca
Ali Koç'a desteğini açıkladı Spor
Ali Koç'a desteğini açıkladı
Metallica konserinde "Master of Puppets" introsuna şimşek damgasını vurdu Video
Metallica konserinde "Master of Puppets" introsuna şimşek damgasını vurdu
Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü Barcelona Spor
Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü Barcelona
Whatsapp'ın sır gibi sakladığı detay. Mesajlarınızı onlar okuyor olabilir Gündem
Whatsapp'ın sır gibi sakladığı detay. Mesajlarınızı onlar okuyor olabilir
Son sınıf öğrencilerinden öğretmenlerine unutulmaz mezuniyet hatırası Video
Son sınıf öğrencilerinden öğretmenlerine unutulmaz mezuniyet hatırası
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu Gündem
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu