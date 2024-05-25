Taliban Türkiye'den kaçak Afganlara vize kolaylığı istedi. Göç İdaresi heyetinin Talibanla görüşmesinde Türk bayrağı yer almadı

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve heyeti bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afganistan’ı ziyaret etti. Ziyarette birçok skandala imza atıldı.

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cenk Ünal da katıldığı görüşmelerde masadaki ana konu kaçak göçmenler konusu ve Türkiye'deki kaçak Afganların geri dönüş süreçleriydi.

Ancak görüşmeler sırasında çekilen masa fotoğrafında iki ülke arasındaki resmi görüşmede Türk bayrağının konulmaması dikkat çekti.

Taliban heyetinin 2021 yılında Türkiye'ye gelişinde yapılan görüşmede Muttaki liderliğindeki Taliban heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Görüşme Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yapılmıştı. Görüşme sırasında Taliban resmen tanınmadığı için toplantıda sadece Türk bayrağı konulmuş, Afgan bayrağına da yer verilmemişti.

KAÇAK AFGANLAR İSTANBUL'U MESKEN TUTTU

Türkiye'de kayıtlı 160 bin, kayıtsızlarla birlikte 2 milyona yakın kaçak Afganın bulunduğu belirtiliyor Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganlar özellikle İstanbul'un Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi gibi ilçelerde yaşıyor.

Çılız bir kesim çalışma hayatına katılırken çoğu kaçak Afganların uyuşturucu ticareti ile uğraştığı biliniyor. Kaçak Afganlar kendileri ile birlikte kurdukları ağ ile Türkiye'ye metamfetamin de sokuyor.