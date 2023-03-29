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Rusya'dan balistik füzeyle tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı; Yars kıtalararası balistik füze sistemi, 3 binden fazla asker ve 300 civarında teçhizatla tatbikat başlatıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:45
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Rusya'dan kıtalararası balistik füzeyle tatbikat

Rusya'dan balistik füzeyle tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, stratejik füze kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumuna yönelik eğitim tatbikatı başlatıldığı bildirildi.

Toplam 3 bölgede yapılacak tatbikatta; Yars kıtalararası balistik füzeleri, 3 binden fazla asker ve 300 civarında teçhizatın yer aldığı aktarıldı.

Tatbikatın Hava ve Uzay Kuvvetleri de dahil olmak üzere Rus ordusunun diğer birimleriyle birlikte yürütüleceği, insansız hava aracı kullanımının tatbikatın önemli bir parçası olacağı vurgulandı.

Tatbikatta askerlerin genel savaş eğitimi seviyesinin yanı sıra, modern silahların ve özel teçhizatın kabiliyetlerinin de değerlendireceği kaydedildi.

Nükleer savaş başlığı taşıyabilen Yars füzeleri 12 bin kilometre menzile sahip. (İHA)

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