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Rusya’da yerleşim bölgesine İHA düştü. Ukrayna’ya ait olduğu iddia edildi

Rusya Kireyevsk’de yerleşim yerine İHA düştü. İHA’nın Ukrayna’ya ait olduğu iddia edilirken patlamada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:20
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Rusya’da yerleşim bölgesine İHA düştü. Ukrayna’ya ait olduğu iddia edildi

Rusya’da yerleşim bölgesine İHA düştü. Ukrayna’ya ait olduğu iddia edildi
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İHA

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneybatısındaki Tula bölgesinde yer alan Kireyevsk kasabasında Ukrayna’ya ait olduğu iddia edilen Tu-141 tipi İHA’nın düşmesi sonucu şiddetli patlama meydana geldi. Kasabanın merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bölgede büyük bir çukur oluşurken, çok sayıda binada hasar meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Rus basınının kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberlerde, keşif ve istihbarat amacıyla kullanılan İHA’ya patlayıcı yüklendiği aktarıldı.

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