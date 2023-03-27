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Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 1 ölü 25 yaralı

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna’nın Slovyansk şehrine düzenlediği füze saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdi, 25 kişinin yaralandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:46
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Rusya'dan Ukrayna’nın Slovyansk şehrine saldırı: 1 ölü 25 yaralı

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 1 ölü 25 yaralı
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Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların yerel saatle 10.30 sıralarında S-300 füzeleriyle Slovyansk şehrine saldırdığını belirtti.

“Saldırılar sonucu en az bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı, idare ve ofis binaları, 5 apartman ve 7 müstakil ev yıkıldı.” ifadesini kullanan Kirilenko, Slovyansk’ta yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Aynı saatte Rus ordusunun Drujkovka şehrine de füze saldırıları gerçekleştirdiğini kaydeden Kirilenko, iki füzenin isabet ettiği kimsesizler evinin tamamen yıkıldığını anlattı.

Kirilenko, Rus güçlerinin bugün Avidiyivka’ya da füze saldırısı düzenlediğine dikkati çekerek, saldırılarda bir otelin ve mahkeme binasının hasar gördüğü bilgisini verdi.

Ayrıca Kirilenko, Rusların gün içinde Kurahove, Soledar, Zvanivka ve diğer yerleşim yerlerini de bombaladığını kaydetti.

“BU SALDIRGANLIĞA KARIŞAN HERKES SORUMLU TUTULACAK”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Slovyansk saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

“Rus terörüyle başlayan bir gün daha. Saldırgan devlet, Slovyansk'ımızı bombaladı.” ifadesini kullanan Zelenskiy, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Zelenskiy, “Düşman şunu bilmeli Ukrayna, insanlarımıza yapılan zorbalığı, bu ölümleri ve yaralanmaları affetmeyecek. Tüm Rus teröristler yenilgiye uğrayacak. Bu saldırganlığa karışan herkes sorumlu tutulacak.” görüşünü paylaştı. (AA)

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