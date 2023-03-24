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Rusya'dan nükleer savaş tehdidi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesinin nükleer kıyameti her gün yakınlaştırdığını belirterek, "Mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor." dedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:20
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Rusya: Ukrayna'ya sevk edilen silahlar nükleer kıyameti yakınlaştırıyor

Rusya'dan nükleer savaş tehdidi
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Medvedev, başkent Moskova'da Rus gazetecilerine verdiği röportajda, güncel konulara dair açıklama yaptı.

Nükleer savaşın yaşanması ihtimalini değerlendiren Medvedev, "Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nihayetinde nükleer kıyameti her gün yakınlaştırıyor. Bu, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez ancak mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor. Bundan emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın geri alınması ile ilgili açıklamalarına değinen Medvedev, bunun "propaganda" olduğunu söyledi.

Medvedev, "Kırım'ın ele geçirilmesi yönündeki girişimlerle bağlantılı bazı ciddi saldırılar olur ise bu, nükleer caydırıcılık doktrinde öngörülen silahlar dahil tüm koruma amaçlı araçların kullanılması için sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değindi. Bu meselenin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduklarını ancak Ukrayna'nın buna karşı çıktığını vurgulayan Medvedev, "Okyanusun ötesinden onlara bu konuda izin verilmiyor." dedi.

Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya mümkün oldukça büyük zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.

Medvedev, ABD'li uzmanların, Rusya'nın yaptırımlar ve fiyat artışları nedeniyle 2033'te dağılacağı yönündeki görüşlerine ilişkin ise mevcut koşullarda ABD'nin dağılma ihtimalinin Rusya'ya göre daha yüksek olduğunu söyledi. (AA)

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