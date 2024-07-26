Rusya’dan sert hamle

Kaynak: AA
Rusya’dan sert hamle

Rusya Merkez Bankası faiz kararı toplantısında 2024’te politika faizini ilk defa artırdı.

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki hızlanmanın etkisiyle 2024’te ilk defa faiz artışına gitti.

Rusya Merkez Bankası politika faizini iki puan artırarak yüzde 18'e yükseltti. Piyasanın beklentisi de faizin bu seviyeye yükseltileceği yönündeydi.

Karar metninde yetkililer gelecekteki toplantılarda daha fazla faiz artışının gerekliliğini değerlendireceklerini belirtti.

Karar metinde, “Enflasyonun yeniden düşmeye başlaması için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekiyor. Enflasyonun hedefe dönmesi, daha önce tahmin edilenden çok daha sıkı parasal koşullar gerektirmektedir” ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, devamlı olarak arzı aşan iç talep, Kremlin'in Ukrayna'ya açtığı savaşın aşırı ısınmasına sebep olduğu bir ekonomi ve benzeri görülmemiş şekilde sıkı bir işgücü piyasasıyla mücadele etmek durumunda.

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