Rusya Merkez Bankası’ndan kripto para hamlesi. Yıl sonunda geçerli olacak

Nabiullina, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı açıklamada, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dijital rubleyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerine ifade eden Nabiullina, “Bizim görüşümüze göre, dijital rublenin tamamen ücretsiz transferler ve işletmeler için normalden çok düşük komisyonlar şeklinde insanlar için açık avantajları var. Bu avantajlar sayesinde, dijital rublenin 5 ila 7 yıl içinde hayatımızın alışıldık bir parçası haline geleceğine inanıyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.

Nabiullina, uluslararası ödemeler konusunun devlet ve iş dünyası için önemli bir sorun olduğunu dile getirerek, “İş dünyası bir çıkış yolu buluyor, ancak vadeler uzarken, maliyetler artıyor. Ödemeler, dolar, avro cinsinden ve SWIFT üzerinden gerçekleştiği sürece yaptırımlara karşı savunmasızdır. Finansal mesajları iletmek için bağımsız kanallar üzerinden ulusal para birimleriyle yapılan ödemelere ilişkin stratejik bir çizgiye geçiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanımına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nabiullina, “(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma, kripto paralarla deneysel olarak uluslararası ödemelere izin veren bir yasayı değerlendiriyor. Deneyin şartlarını bakanlıklar ve kurumlarla, iş dünyasıyla görüşüyoruz ve bu tür ilk ödemelerin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, 2021'de hazırladığı rapora göre ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Fakat kripto paralar, Ukrayna savaşının sonrasında Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkartılması sebebiyle ülkede giderek yaygınlaştı.