Rusya'dan tehdit gibi Yunanistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri transfer etme planlarının "provokatif" olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen tüm askeri teçhizatların Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından "hedef alınacağını" bildirdi.

Zaharova, "Yunan yönetiminin son zamanlarda artan bir şekilde, Girit adasında konuşlu S-300 hava savunma sistemlerini, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alması koşuluyla Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu söylediğini" belirtti.

Zaharova, "Ukrayna'ya S-300'ler ve diğer Rus/Sovyet tarzı hava savunma sistemleri tedarik etmeye yönelik provokatif planları Rusya'ya açıkça düşmanlık olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"ANLAŞMAYI İHLAL EDERSE KAÇINILMAZ SONUÇLARIYLA YÜZLEŞİR"

Yunanistan'ı uyaran Zaharova, böyle bir durumda Rusya ve Yunanistan arasında imzalanan askeri anlaşmalardaki Yunanistan tarafından tedarik edilen ürünlerin Rusya'nın rızası olmadan üçüncü bir tarafa yeniden ihraç edilmesinin iki ülke arasındaki anlaşmanın ihlaline neden olacağını dile getirdi.

Zaharova, anlaşma yükümlülüklerine uyulmamasının, "Yunanistan'ın hava savunma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflamasının" yanı sıra "kaçınılmaz sonuçları" olacağını vurguladı.

Zaharova, "Son olarak, Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizatın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından zamanında takip edilip imha edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Çok geç olmadan, tehlikeli tasarımlardan vazgeçmek mümkündür. Yunan yönetimini sorumluluk konusunda bir kez daha uyarıyoruz" diye konuştu.