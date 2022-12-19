19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rusya'dan tehdit gibi Yunanistan açıklaması

Rusya, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sevk etme planlarını "provokatif" olarak nitelendirerek, atılacak bu adımın "kaçınılmaz sonuçları" olacağını belirtti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:17
Takip Et

Rusya'dan Ukrayna'ya S-300 verebileceğini söyleyen Yunanistan'a tehdit

Rusya'dan tehdit gibi Yunanistan açıklaması
+
Aa
-

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri transfer etme planlarının "provokatif" olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen tüm askeri teçhizatların Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından "hedef alınacağını" bildirdi.

Zaharova, "Yunan yönetiminin son zamanlarda artan bir şekilde, Girit adasında konuşlu S-300 hava savunma sistemlerini, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alması koşuluyla Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu söylediğini" belirtti.

Zaharova, "Ukrayna'ya S-300'ler ve diğer Rus/Sovyet tarzı hava savunma sistemleri tedarik etmeye yönelik provokatif planları Rusya'ya açıkça düşmanlık olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"ANLAŞMAYI İHLAL EDERSE KAÇINILMAZ SONUÇLARIYLA YÜZLEŞİR"

Yunanistan'ı uyaran Zaharova, böyle bir durumda Rusya ve Yunanistan arasında imzalanan askeri anlaşmalardaki Yunanistan tarafından tedarik edilen ürünlerin Rusya'nın rızası olmadan üçüncü bir tarafa yeniden ihraç edilmesinin iki ülke arasındaki anlaşmanın ihlaline neden olacağını dile getirdi.

Zaharova, anlaşma yükümlülüklerine uyulmamasının, "Yunanistan'ın hava savunma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflamasının" yanı sıra "kaçınılmaz sonuçları" olacağını vurguladı.

Zaharova, "Son olarak, Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizatın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından zamanında takip edilip imha edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Çok geç olmadan, tehlikeli tasarımlardan vazgeçmek mümkündür. Yunan yönetimini sorumluluk konusunda bir kez daha uyarıyoruz" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
4
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
5
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
6
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
7
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
﻿Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
﻿Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
﻿Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
﻿Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
﻿Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
﻿Atama bekleyen öğretmenler "100 bin atama" için Ankara’da buluştular
﻿Atama bekleyen öğretmenler
﻿Atama bekleyen öğretmenler "100 bin atama" için Ankara’da buluştular
﻿Çanakkale açıklarında 93 göçmen yakalandı
﻿Çanakkale açıklarında 93 göçmen yakalandı
﻿Çanakkale açıklarında 93 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.