Putin'den kritik ziyaret. Rusya yeni cephe mi açıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kalabalık bir heyetle Belarus'a gitti. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi Putin, Minsk'e en son 2019'da, corona virüs salgınından önce gitmişti. Lukaşenko, konuğunu uçağının kapısında karşıladı.



Moskova, Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlattığında Kiev'i kuşatmak için Belarus topraklarını da kullanmıştı. Ekim'de Belarus'a yeniden Rus askeri gönderildi. Askerlerin ortak tatbikat yapacağı belirtiliyor. Ancak tatbikatın ne zaman başlayacağı ilan edilmedi.

YENİ CEPHE İDDİASI

Putin'in ziyareti, Rusya'nın kuzeyden yeni bir cephe mi açacak sorusunu akıllara getirdi. Rusya ve Belarus orduları son aylarda Belarus'ta askeri manevralar yapıyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Letonya'da bir araya gelen batılı liderlerden geniş bir yelpazede silah sistemleri istedi.

YİNE KİEV'İ VURDULAR

Putin, Belarus'a gitmeden önce Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha kamikaze dronlarla vuruldu.

Bir kez daha Kiev ve çevresindeki önemli altyapı tesisleri hedef alındı.



Rusya, Ekim'den bu yana hava saldırılarını artırdı. Kiev'e altı gün içinde üçüncü kez hava saldırısı düzenlendi.