20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den kritik ziyaret. Rusya yeni cephe mi açıyor

Putin'den kritik ziyaret. Rusya yeni cephe mi açıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a gerçekleştirdiği ziyaret birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Ziyaret, Rusya'nın kuzeyden yeni bir cephe mi açacak sorusunu akıllara getirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:40
Takip Et

Putin'in Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret yeni cephe iddialarını beraberinde getirdi

Putin'den kritik ziyaret. Rusya yeni cephe mi açıyor
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kalabalık bir heyetle Belarus'a gitti. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi Putin, Minsk'e en son 2019'da, corona virüs salgınından önce gitmişti. Lukaşenko, konuğunu uçağının kapısında karşıladı.

Moskova, Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlattığında Kiev'i kuşatmak için Belarus topraklarını da kullanmıştı. Ekim'de Belarus'a yeniden Rus askeri gönderildi. Askerlerin ortak tatbikat yapacağı belirtiliyor. Ancak tatbikatın ne zaman başlayacağı ilan edilmedi.

YENİ CEPHE İDDİASI

Putin'in ziyareti, Rusya'nın kuzeyden yeni bir cephe mi açacak sorusunu akıllara getirdi. Rusya ve Belarus orduları son aylarda Belarus'ta askeri manevralar yapıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Letonya'da bir araya gelen batılı liderlerden geniş bir yelpazede silah sistemleri istedi.

YİNE KİEV'İ VURDULAR

Putin, Belarus'a gitmeden önce Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha kamikaze dronlarla vuruldu.

Bir kez daha Kiev ve çevresindeki önemli altyapı tesisleri hedef alındı.

Rusya, Ekim'den bu yana hava saldırılarını artırdı. Kiev'e altı gün içinde üçüncü kez hava saldırısı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.